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Царьград

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Burning Man: песчаная буря парализовала двух тысяч гостей в Неваде

Burning Man: песчаная буря парализовала двух тысяч гостей в Неваде

В пустыне Блэк-Рок, Невада, песчаная буря застала врасплох участников фестиваля Burning Man, включая до двух тысяч русских.

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