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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» сыграет с ульяновской «Волгой» на выезде

Тульский «Арсенал» сыграет с ульяновской «Волгой» на выезде

«Волга» недавно уволила главного тренера, но в предыдущем туре сыграла вничью с лидером турнира. «Арсенал» занимает 9-е место, а «Волга» — 14-е, близкое к зоне вылета.

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