МЧС предупредило о ледяном дожде и тумане в Москве 12 февраля

В МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21:00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман.