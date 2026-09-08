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Беглов и Бельский возложили цветы к Вечному огню в годовщину блокады Ленинграда

Беглов и Бельский возложили цветы к Вечному огню в годовщину блокады Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище в 85-ю годовщину начала блокады Ленинграда.

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