Финляндия выбрала президентом ярого русофоба: Путин сразу обозначил свое отношение

Вчера 3,2K прочитали Москва уважает результаты президентских выборов в Финляндии и сохраняет надежду на то, что новый глава государства Александр Стубб будет сбалансированно подходить к отношениям с Россией.
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