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Politico: страны Запада сомневаются, что переговоры Макрона в Китае принесут серьезные результаты в контексте конфликта на Украине

Politico: страны Запада сомневаются, что переговоры Макрона в Китае принесут серьезные результаты в контексте конфликта на Украине

Западные государства сомневаются в том, что предстоящие переговоры главы Франции Эммануэля Макрона в Китайской Народной Республике принесут серьезные результаты в контексте украинского кризиса.

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