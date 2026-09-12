На Международном фестивале молодежи подвели итоги Кубка нейроконтента

На Международном фестивале молодежи — 2026 в Екатеринбурге подвели итоги «Первого кубка нейроконтента» и «Антифейк-чемпионата».
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