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За сто нам это: хоккей в Узбекистане и крупные трансферные сделки

За сто нам это: хоккей в Узбекистане и крупные трансферные сделки

Последний месяц уходящего года стал богатым на события в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Лучший вратарь текущего сезона Владислав Подъяпольский сменил проблемную «Ладу» на «Динамо», молодые таланты, похоже, готовятся к отъезду в США, а травмированный Владимир Ткачев продлил контракт с «Авангардом».

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