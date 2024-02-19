МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Здесь будет оказываться профессиональная медпомощь До конца 2024 года планируется введение флагманского центра в клинической больнице имени Буянова, который будет способен принимать около 200 пациентов ежедневно.

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