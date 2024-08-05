Сразу у двух омских министров появились новые заместители. Замом министра образования назначена Марина Сейтмухаметова (до этого возглавляла Омский институт развития образования).
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Сразу у двух омских министров появились новые заместители. Замом министра образования назначена Марина Сейтмухаметова (до этого возглавляла Омский институт развития образования).