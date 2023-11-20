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РИА Новости назвало регионы с самыми большими зарплатами в России

РИА Новости назвало регионы с самыми большими зарплатами в России

Лидерами страны по уровню зарплат стала не Москва, и не Санкт-Петербург.Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты в 2023-м году возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия.

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