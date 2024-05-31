31 мая 2024 года проводится юбилейная X Всероссийская акция «Международный день соседей» 🎉🎉🎉 Жителей Новоаннинского района приглашают присоединиться к празднованию Дня Соседей.
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31 мая 2024 года проводится юбилейная X Всероссийская акция «Международный день соседей» 🎉🎉🎉 Жителей Новоаннинского района приглашают присоединиться к празднованию Дня Соседей.