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Кирби: администрация США намерена подтвердить, что Запад продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, в предстоящую годовщину СВО

Кирби: администрация США намерена подтвердить, что Запад продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, в предстоящую годовщину СВО

Американская администрация планирует подтвердить то, что западные государства продолжат оказывать киевской стороне необходимую помощь, в предстоящую годовщину специальной военной операции (СВО) Москвы.

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