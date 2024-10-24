Появились кадры поражения пункта дислокации операторов БПЛА ВСУ в Курахово

Кадр из видео Москва, 23 октября - АиФ-Москва. ВС РФ поразили пункт временной дислокации операторов дронов ВСУ «Птахи Мадьяра» в городе Курахово, сообщает, ссылаясь на источники, Telegram-канал «Изнанка», опубликовавший кадры нанесения удара.
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