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Закон и Порядок

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  • Юдкевич Сергей
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Появились кадры поражения пункта дислокации операторов БПЛА ВСУ в Курахово

Появились кадры поражения пункта дислокации операторов БПЛА ВСУ в Курахово

Кадр из видео Москва, 23 октября - АиФ-Москва. ВС РФ поразили пункт временной дислокации операторов дронов ВСУ «Птахи Мадьяра» в городе Курахово, сообщает, ссылаясь на источники, Telegram-канал «Изнанка», опубликовавший кадры нанесения удара.

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