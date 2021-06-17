Пронько о наглом обмане чиновников: "Как можно было принять такое решение?"

Время узнать правду!ПолитикаПронько о наглом обмане чиновников: "Как можно было принять такое решение?" На пике обсуждений – прожиточный минимум, который в России отныне будет рассчитываться по новой методике Минтруда.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАИАндрей Ивановчасть экспертов считают, что Минтруд своими манёврами готовит нас к ещё большему ухудшению в экономике - разве возможно еще больше ухудшить то , что у нас в стране называют экономикой ?Андрей ВикторовЮрий DedЧто сказать полуграмотный Пронько вывалил ишо один опус с безграмотным -МОЖЕТ БЫТЬ .Владимир EвтушенкоЧто сказать полуграмотный подонок Дед? вывалил ещё один опус с безграмотным -МОЖЕТ БЫТЬ .Pciha IvanovaЭто практика очковтирательства еще с советских времен, когда советовали подключить холодильник к телевизору! Виноват ли чиновник? От него этого требуют! Путинское государство чиновников по другому решать вопросы НЕ УМЕЕТ!ВЧВадим ЧеримовПрям при Ельцине ты жил хорошо, а при Путине сразу обеднел? Ельцинскую либерду только начали сдвигать, не все сразу. Их с их наворованным при Ельцине убрать очень трудно. Но делается.АИАндрей Иванова что именно делается то ? и кто делает? может Путин ? или строительство ельцин - центра это прямо таки начало борьбы с ельцинским наследием?ЕЕкатеринаЧерный юмор. По экономическому определению бедности: если половина или больше реальных доходов уходит на еду, то вы - бедный. - И что делать, как выбираться из бедности? - Жрать меньше, очевидно же.АВАндрей Володичевинфляция около 6 процентов?! За полтора года цена металлоизделий выросла почти в 2,5 РАЗА!!!!Комментировать
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