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Пронько о наглом обмане чиновников: "Как можно было принять такое решение?"

Пронько о наглом обмане чиновников: "Как можно было принять такое решение?"

На пике обсуждений – прожиточный минимум, который в России отныне будет рассчитываться по новой методике Минтруда.

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Андрей Иванов
часть экспертов считают, что Минтруд своими манёврами готовит нас к ещё большему ухудшению в экономике - разве возможно еще больше ухудшить то , что у нас в стране называют экономикой ?
Андрей Викторов
Юрий Ded
Что сказать полуграмотный Пронько вывалил ишо один опус с безграмотным -МОЖЕТ БЫТЬ .
Владимир Eвтушенко
Что сказать полуграмотный подонок Дед? вывалил ещё один опус с безграмотным -МОЖЕТ БЫТЬ .
Pciha Ivanova
Это практика очковтирательства еще с советских времен, когда советовали подключить холодильник к телевизору! Виноват ли чиновник? От него этого требуют! Путинское государство чиновников по другому решать вопросы НЕ УМЕЕТ!
Вадим Черимов
Прям при Ельцине ты жил хорошо, а при Путине сразу обеднел? Ельцинскую либерду только начали сдвигать, не все сразу. Их с их наворованным при Ельцине убрать очень трудно. Но делается.
Андрей Иванов
а что именно делается то ? и кто делает? может Путин ? или строительство ельцин - центра это прямо таки начало борьбы с ельцинским наследием?
Екатерина
Черный юмор. По экономическому определению бедности: если половина или больше реальных доходов уходит на еду, то вы - бедный. - И что делать, как выбираться из бедности? - Жрать меньше, очевидно же.
Андрей Володичев
инфляция около 6 процентов?! За полтора года цена металлоизделий выросла почти в 2,5 РАЗА!!!!

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