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Фрэнк Вогель стал старшим ассистентом Стива Керра в «Голден Стэйт»

По информации Шэмса Чарании, Фрэнк Вогель согласился стать старшим ассистентом главного тренера « Голден Стэйт » при Стиве Керре.

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