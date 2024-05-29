Кредитная карта – друг или враг? Риски, выгода, издержки

Вам нужно что-то срочно купить и не хватает денег на покупку? Хотите взять бесплатные деньги (почему нет?) на 100 или 200 дней? Получили соблазнительное предложение от банка? Не хватило денег до зарплаты (ну с кем не бывает?) Берем кредитную карту? Нет, постойте, подумайте, не торопитесь.