Ученые исследуют связь солнцезащитных кремов с фронтальной фиброзирующей алопецией

Международные дерматологи и исследователи в последние годы обсуждают возможную связь между использованием солнцезащитных кремов и развитием фронтальной фиброзирующей алопеции (ФФА), редкой формы рубцового облысения.
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