Цены на рис упали: Индия сняла экспортные ограничения

Мировые цены на рис резко упали после того, как Индия отменила ограничения на его экспорт. Если в начале года тонна эталонного белого тайского риса стоила почти 670 долларов, то на прошлой неделе цена опустилась до 405 долларов, передает «24KZ».
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