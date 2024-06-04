Чекап холодильника: 12 пересоленных продуктов, которые мы едим и не замечаем опасности

Считается, что совсем без соли жить нельзя, ведь это основной источник натрия в пище. Натрий выполняет в нашем организме несколько важных задач: поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс; активирует ряд ферментов; служит доставке определенных веществ через мембраны клеток; поддерживает правильное осмотическое давление в крови — важнейший фактор, удерживающий жидкость в сосудистом русле.