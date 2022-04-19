В Крыму сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества при строительстве приюта для животных

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Крым совместно с коллегами ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК выявлен факт противоправной деятельности одной из строительных организаций, в результате которой администрации г.