Происшествия

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В Крыму сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества при строительстве приюта для животных

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Крым совместно с коллегами ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК выявлен факт противоправной деятельности одной из строительных организаций, в результате которой администрации г.

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