Жители Башкирии смогут получать зарплату, ухаживая за пожилыми родственниками и инвалидами

С сентября в сфере социальных услуг республики произошли крупные изменения. Больше всего вопросов возникло из-за новости, что теперь те, кто вынужденно бросил работу, чтобы ухаживать за тяжелобольными родственниками, смогут получать зарплату.
С сентября в сфере социальных услуг республики произошли крупные изменения. Больше всего вопросов возникло из-за новости, что теперь те, кто вынужденно бросил работу, чтобы ухаживать за тяжелобольными родственниками, смогут получать зарплату.
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