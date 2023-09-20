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Жители Башкирии смогут получать зарплату, ухаживая за пожилыми родственниками и инвалидами

Жители Башкирии смогут получать зарплату, ухаживая за пожилыми родственниками и инвалидами

С сентября в сфере социальных услуг республики произошли крупные изменения. Больше всего вопросов возникло из-за новости, что теперь те, кто вынужденно бросил работу, чтобы ухаживать за тяжелобольными родственниками, смогут получать зарплату.

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