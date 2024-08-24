Мощность Beta 350 RR Race Edition 2024. Диностенд

Beta 350 RR Race Edition - это младшая по кубатуре четырёхтактная модель эндуро в линейке Beta. Сердцем этого мотоцикла является одноцилиндровый четырёхтактный 349-кубовый двигатель с инжекторной системой питания, жидкостным охлаждением и двумя верхними распредвалами.