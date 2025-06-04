Виктория Боня воссоединилась с дочерью после восхождения на Эверест: «Я снова дома»

Покорившая Эверест Виктория Боня наконец вернулась домой и встретилась с дочерью. В запрещённой соцсети она показала свежее фото с Анджелиной и рассказала, как изменилась дочь за те полтора месяца, что они были в разлуке.
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