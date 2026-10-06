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Тревога не проходит? Почему самолечение может усугубить проблему и как вовремя обратиться к специалисту

Вы когда-нибудь замечали, как легко превратить обычную тревогу в настоящую проблему? Сегодня это случается чаще, чем когда-либо, и виной тому — соцсети.

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