Водители могут выдохнуть: в ряде регионов уменьшились очереди за бензином

По данным ТАСС, в 45 российских регионах очереди на АЗС заметно сократились. Местные власти подтверждают: на десяти территориях Центрального федерального округа и стольких же субъектах Северо-Запада ситуация улучшилась.
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