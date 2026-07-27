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За рулем

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Водители могут выдохнуть: в ряде регионов уменьшились очереди за бензином

Водители могут выдохнуть: в ряде регионов уменьшились очереди за бензином

По данным ТАСС, в 45 российских регионах очереди на АЗС заметно сократились. Местные власти подтверждают: на десяти территориях Центрального федерального округа и стольких же субъектах Северо-Запада ситуация улучшилась.

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