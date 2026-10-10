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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Набоков начал сезон АХЛ с 2 побед в 2 матчах при 95,4% сэйвов. Он сделал шатаут в дебютном матче с «Тусоном» и выиграл серию буллитов у «Эбботсфорда»

Вратарь « Колорадо Иглс » Илья Набоков начал сезон АХЛ с 2 побед.  23-летний россиянин защищал ворота команды в матчах с « Тусоном » (2:0, шатаут при 32 сэйвах и звание первой звезды) и «Эбботсфордом» (сегодня, 4:3 Б, 30 отраженных бросков из 33, победа в серии буллитов без пропущенных шайб).

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