Председатель СК России запросил доклад по обстоятельствам смерти девушки в Москве

В эфире одного из телеканалов вышел сюжет о том, что в Москве скончалась девушка, которая ранее пострадала от действий мужчины, стрелявшего из окна из травматического пистолета по компании людей, находившихся на детской площадке.
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