Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Berliner Zeitung: Санкции против РФ препятствуют тушению пожаров в Европе

Berliner Zeitung: Санкции против РФ препятствуют тушению пожаров в Европе

Санкции в отношении РФ аукнулись европейцам в сезон масштабных пожаров. Из-за действующих ограничений некоторые страны, например Испания, в которых ранее активно использовались российские поисково-спасательные вертолеты KA-32, теперь весьма ограничены в средствах пожаротушения.

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