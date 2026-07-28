Berliner Zeitung: Санкции против РФ препятствуют тушению пожаров в Европе

Санкции в отношении РФ аукнулись европейцам в сезон масштабных пожаров. Из-за действующих ограничений некоторые страны, например Испания, в которых ранее активно использовались российские поисково-спасательные вертолеты KA-32, теперь весьма ограничены в средствах пожаротушения.