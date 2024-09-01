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История поездки: Палестина координирует с РФ, ООН и США визит Аббаса в Газу

История поездки: Палестина координирует с РФ, ООН и США визит Аббаса в Газу

Палестина координирует визит президента Махмуда Аббаса в сектор Газа с РФ, США, ЕС, Египтом и ООН. Для этой цели власти в Рамалле создали комиссию, занимающуюся его подготовкой, сообщил «Известиям» посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

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