История поездки: Палестина координирует с РФ, ООН и США визит Аббаса в Газу

Палестина координирует визит президента Махмуда Аббаса в сектор Газа с РФ, США, ЕС, Египтом и ООН. Для этой цели власти в Рамалле создали комиссию, занимающуюся его подготовкой, сообщил «Известиям» посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
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