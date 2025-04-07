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Царьград

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Жесточайший ответ Путина Парижу. "Миротворцы" убиты в день прибытия. Русские впервые достали Генштаб, Верховную Раду и резиденцию Зеленского

Жесточайший ответ Путина Парижу. "Миротворцы" убиты в день прибытия. Русские впервые достали Генштаб, Верховную Раду и резиденцию Зеленского

Продолжает одна из самых "громких" ночей в Киеве. Объявлена воздушная тревога, угроза баллистики – тем временем появляются всё новые подробности невероятной бомбардировки, случившееся сутками ранее.

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Комментарии
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Eduard
Страны поставляющие оружие Украине,&quot;миротворцами&quot; быть не могут вообще! Они часть конфликта!
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17 час.
Eduard
Раду в первый день надо было грохнуть,нормальных людей оттуда давно выгнали!
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17 час.
тн
татьяна неструева
ПУтин   и жесточайщий  ответ  .?  не смешите .
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15 час.
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