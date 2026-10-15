In case of victory in the presidential elections of 2027, the leader of the French National Unification Party (RN) Marine Le Pen, Paris will stop financial support for Ukraine.
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