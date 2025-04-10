В Госдуме предложили запретить продажу «автогрязи»

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штрафы за продажу товаров, предназначенных для нарушения закона.
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