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В Госдуме предложили запретить продажу «автогрязи»

В Госдуме предложили запретить продажу «автогрязи»

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штрафы за продажу товаров, предназначенных для нарушения закона.

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