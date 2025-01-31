Трех сотрудников «Роснано» задержали за злоупотребление полномочиями

МВД подтвердило задержание троих сотрудников «Роснано». Это заместитель руководителя – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
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