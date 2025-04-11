CryptoPunks NFT продается за $6 млн в Ethereum — с убытком в $10 млн

Анонимный владелец CryptoPunk #3100, одного из девяти Alien Punks, уникального благодаря головному обручу, продал свой NFT через частное предложение за 4 000 ETH, что составляет примерно $6,08 млн по текущему курсу.
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