2,5 миллиона рублей штрафов выплатят поставщики лекарств в Курской области

<p>За прошедшую неделю в Курской области льготные лекарства получили 1347 жителей. В регион поступил ранее дефицитный препарат Прегабалин, продолжается работа с Минздравом по обеспечению поставок ещё семи наименований лекарств.
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