В Совфеде просят Правительство пресечь «серый» экспорт нефтепродуктов

Стоимость дизельного топлива с 20 июля по 14 сентября увеличилась в полтора раза, а проблема с его поставками наблюдалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Башкирии, Мордовии, в Крыму, Ростовской, Саратовской, Пензенской, Липецкой, Орловской, Ульяновской областях.