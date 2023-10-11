В Совфеде просят Правительство пресечь «серый» экспорт нефтепродуктов

Стоимость дизельного топлива с 20 июля по 14 сентября увеличилась в полтора раза, а проблема с его поставками наблюдалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Башкирии, Мордовии, в Крыму, Ростовской, Саратовской, Пензенской, Липецкой, Орловской, Ульяновской областях.
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