Пытательный срок: чего добились Израиль и ХАМАС за полгода войны

С момента атаки ХАМАС на Израиль прошло полгода. Начавшаяся в ответ наземная операция ЦАХАЛ против боевиков из сектора Газа привела к разрастанию конфликта и появлению новых горячих точек — от Ливана до Йемена.
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