Бывший член ЧВК «Вагнер» из Карелии стал звездой Украинских телеканалов!

Осужденный из Карелии житель города Питкяранта, бывший член ЧВК «Вагнер» после своего прекращения контракта или не понятно как для осужденных это называется, стал очень «известным» видео блогером, которым восхищаются украинские СМИ!.
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