"Сталинская эпоха была эпохой достижений, которые нынешней власти, даже если у нее будет впереди 300 лет, не достичь"

Горский Виктор

Чтоб рассуждать на эту тему, надо хоть что-нибудь читать серьёзное а не большевистское словоблудие воспроизводить. Россия была на подъёме при Николае и занимала первое место по темпам развития экономики, образования и проч. А потому была масса желателей притормозить её. В 1905 г. она устояла, не смотря на то, что оружие для восставших завозили пароходами, да и по стране развозили вагонами (про революционера Бабушкина почитайте или о пароходе "Джон Графтон"), , о 18 тыс. евреев, дружно сдавшихся в плен на Восточном фронте и о спецлагерях где из них готовили не "японские" деньги агитаторов, провокаторов и боевиков для России. Наверное не в курсе дела, что договариваться о мире премьер-министр Витте поехал не в Японию, а в США, куда и японцев для приличия пригласили (победители, всё-таки!), и в Портсмуте провозгласили мир, хотя Япония этого не хотела, они уже грезили Приморьем, Хабаровским краем, Камчаткой..., НО, для США такой мощный конкурент опирающийся на такие ресурсы был не нужен, а потому они пригрозили: Якоб Шифф (родственник по жене Троцкого - дочери харьковского банкира), и братья Варбурги, что прекратят финансировать Японию, и...! Потому и в 40-х гг., Япония решила сначала разделаться с Америкой. И в 1917 г., Россия - ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЮЮЩАЯ страна в которой не было ограничений населения по продовольствию. Вот тут и настал момент, когда совпали интересы и мировой финансовой структуры, которая делала ставку на Троцкого, чтоб он подкорректировал события в России после февраля в "нужную" им сторону. Надеюсь что знаете что он прибыл в Россию с большой по тем временам суммой долларов и 300-ми спутниками, специалистами по профилям, правда многие из них не знали русского языка). Завалить Россию нужно было по-зарез и Германскому штабу, а по сему они сделали ставку на Ленина, (с подачи Парвуса) ссудив его и финансово и военной поддержкой - т.н. латышскими стрелками (см. "Немецкие корни латышских стрелков"). Главное, Ленин бросил в массы - "Мир, без аннексий и контрибуций", а затем и "Земля - крестьянам!" И... окопы моментально опустели! Солдаты-крестьяне, прихватив оружие, побежали заниматься чёрным переделом. Ленин гордился личным переводом: "Грабь награбленное!" и Россию вверг в хаос, т.к. больше всех грабить национальное достояние России надо было большевикам, чтоб расплатиться с Рейхсбанком. - https://nampuom-pycu.livejournal.com/236330.html?ysclid=lkn349w59b586163780 - Это не народ Ленина искал, а его немцы в Россию затолкали.