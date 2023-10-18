Израильтяне обиделись на россиян - россияне ответили

События в Израиле и Секторе Газа вызвали волну возмущения в сторону России и россиян со стороны израильтян и некоторых российских евреев - мол, Россия и россияне поддерживают палестинцев, а это - ярый антисемитизм и даже нацизм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии