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Агент Дибалы прибыл в Турин. Переговоры с «Юве» о новом контракте – в ближайшие дни

Хорхе Антун, агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, прибыл в Турин несколько часов назад. В ближайшие дни агент проведет с клубом переговоры о новом соглашении 28-летнего аргентинца, сообщает журналист Николо Скира.

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