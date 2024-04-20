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Славянская доктрина

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Современное поле боя: проблема №1

Современное поле боя: проблема №1

Исторические напёрстки Современное поле боя: проблема №1 В комментариях часто всплывает вопрос, отчего самая современная Армия (коей, без всякого сомнения, стала наша), владея стратегической инициативой и серьёзным перевесом по многим показателям в оружии .

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