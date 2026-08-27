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Сварщик «Севмаша» занял второе место на чемпионате «Профессионалы»

Сварщик «Севмаша» занял второе место на чемпионате «Профессионалы»

Дмитрий Корельский стал призером всероссийского финала по компетенции «Сварочные технологии».Финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в Калуге с 21 по 26 августа.

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