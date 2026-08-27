Сварщик «Севмаша» занял второе место на чемпионате «Профессионалы»

Дмитрий Корельский стал призером всероссийского финала по компетенции «Сварочные технологии».Финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в Калуге с 21 по 26 августа.
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