Зарема об РПЛ: «У «Зенита» нет конкурентов. Модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает, и они стали выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор»

«В «Спартаке» должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех.
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