Количество выданных разрешений на строительство в Молдове снижается

По данным, опубликованным Национальным бюро статистики (НБС), в январе-марте 2025 года в Республике Молдова было выдано 607 разрешений на строительство зданий, что на 21,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
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