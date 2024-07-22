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Новости экономики России

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Китай удивил рынки снижением ключевых ставок

Китай удивил рынки снижением ключевых ставок для поддержки “хрупкой” экономики, сообщает Reuters. Сокращение произошло после того, как на прошлой неделе Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, экономические данные за второй квартал, и его руководство собралось на совещание, которое проводится примерно раз в пять лет.

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