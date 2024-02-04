Хуснуллин: Почти все многоквартирные дома в Мариуполе восстановлены

Восстановление многоквартирных домов в Мариуполе ДНР почти закончилось. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе программы «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.