Хуснуллин: Почти все многоквартирные дома в Мариуполе восстановлены

Восстановление многоквартирных домов в Мариуполе ДНР почти закончилось. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе программы «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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