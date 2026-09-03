XRP снизился на 2,29% вслед за ухудшением настроений на рынке

XRP упал на 2,29% в ходе сессии снижения риска, поскольку более широкое макродавление оказало давление на настроения криптовалют, хотя признаки положительного притока ETF предлагали противовес, который некоторые трейдеры рассматривали как нижний предел токена.
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