US Diesel Pump Prices Hit Record As Global Refined-Products Crisis Threatens Industrial Economy Goldman explained this week that Gulf oil exports had recovered to between 15 million and 16 million barrels per day, roughly two-thirds of prewar levels, with the rise of dark tanker transits obscuring some flows from conventional tracking via the Automatic Identification System (AIS).
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